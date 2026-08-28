Instituto Raúl Porras Barrenechea fue sede de la conferencia Raúl Porras Barrenechea, Senador

La UNMSM recordó el legado de Raúl Porras Barrenechea como senador, resaltando su defensa del diálogo, la democracia y el interés nacional durante una conferencia realizada en Miraflores.

Raúl Porras Barrenechea no fue solo un intelectual de escritorio, sino que llevó sus principios a la acción política. Por ello, para rememorar el legado del intelectual como senador en el Congreso de la República del Perú, el Instituto Raúl Porras Barrenechea (IRPB), entidad adscrita a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), fue sede el miércoles 26 de agosto de 2026 de la conferencia “Raúl Porras Barrenechea, Senador”, en sus instalaciones ubicadas en el distrito de Miraflores.

La ceremonia fue presidida por la rectora magnífica de la UNMSM, doctora Gloria Jerí Ramón Ruffner de Vega; el presidente del Senado de la República, doctor Miguel Ángel Torres Morales y el Director Ejecutivo del Instituto Raúl Porras Barrenechea, Embajador Luis Mendívil-Canales.

Gloria Jerí Ramón Ruffner de Vega, rectora magnífica de la UNMSM, inició la conferencia destacando la figura de Porras Barrenechea como senador. “Porras nos recuerda el valor del diálogo, de la democracia, de la tolerancia y de una función pública ejercida con responsabilidad y profundo sentido de nación. En tiempos en que el Perú continúa enfrentando desafíos institucionales, su legado adquiere especial vigencia hoy que se ha retomado la Cámara de Senadores”, expresó al inicio de su alocución.

Recordó además que Porras Barrenechea mostró permanente preocupación por la formación de juventudes mientras fue Senador. “Por ello recordar a Raúl Porras Barrenechea, Senador significa que el conocimiento y la política no deben caminar separados. Que esta conferencia nos permita reencontrarnos con esta dimensión del maestro y comprender la vigencia de su acción y pensamiento”, agregó.

Por su parte, el presidente del Senado, doctor Miguel Ángel Torres Morales, señaló “que el ejemplo de Porras Barrenechea acompañe este nuevo tramo del Senado de la República, que su rigor intelectual nos recuerde a todos los legisladores que debemos estudiar a fondo antes de tomar decisiones”.

Agregó que “Porras Barrenechea no fue un observador distante ni un teórico de la política; llevó al Parlamento la disciplina del investigador que analiza antes de juzgar, la sobriedad del diplomático que busca el acuerdo y una altísima concepción del interés nacional por encima de cualquier apetito personal. Hoy que el Perú inicia una nueva etapa legislativa con el retorno de la bicameralidad, su figura se vuelve un faro indispensable para nuestro trabajo diario”.

A su turno, el Director Ejecutivo del Instituto Raúl Porras Barrenechea, Embajador Luis Mendívil-Canales, evocó que “la estancia de Porras Barrenechea en el Senado fue bastante fructífera como dan cuenta sus intervenciones en debates del Parlamento. Estas versaron sobre diversos temas que fueron tratadas con gran inteligencia y suma elocuencia concernidas a su irreductible posición independiente y humanista. En virtud a ello, el IRPB rinde homenaje, al llevar el nombre de la eminente figura que fuera el doctor Porras Barrenechea”, expresó el Embajador.

El perfil sobre Raúl Porras Barrenechea, Senador estuvo a cargo del historiador sanmarquino y jefe del área académica del IRPB, Ricardo Pinto-Bazurco Mendoza.

Asimismo cabe destacar la presencia en este evento del Vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante Barrios, los senadores Martha Chávez Cossío (Fuerza Popular), Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular), Rafael Gustavo Yamashiro Oré (Fuerza Popular), Absalon Vásquez Villanueva (Renovación Popular), Agripina Flores Cordova (Partido Cívico Obras); y los diputados Marco Antonio Pacheco Quispe (Fuerza Popular), Flor Meza Rivera (Fuerza Popular); la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto; y el exsenador de la República, doctor Ricardo Vega Llona (Movimiento Libertad).

Raúl Porras Barrenechea, Senador

Como se sabe el maestro Porras Barrenechea fue elegido senador por el departamento de Lima en el periodo de 1956 a 1962. Fue presidente de la Cámara de Senadores en 1957 y encabezó grupos de trabajo como Diplomacia, Educación y Demarcación Territorial. Como senador, demostró una profunda vocación democrática, rigor intelectual y espíritu conciliador orientado a la reconstrucción institucional del Perú.

Fue tan profunda la huella que dejó el maestro sanmarquino en el Parlamento que el propio antiguo Hemiciclo del Senado en el Congreso fue bautizado oficialmente con su nombre. Como se sabe, tras restablecerse la bicameralidad, el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea volvió a ser la sede oficial de la Cámara de Senadores desde julio de 2026.

El Instituto Raúl Porras Barrenechea (IRPB) reafirma su compromiso con la difusión, el estudio y la proyección del legado de Raúl Porras Barrenechea con el objetivo de reafirmar nuestra identidad peruana.