Parque de las Leyendas abre sus puertas gratis para adultos mayores este sábado

Una buena iniciativa fue anunciada por la administración del Parque de las Leyendas, que permitirá el ingreso gratuito de adultos mayores este sábado 29 de agosto.

La medida se realiza en el marco del “Día del Adulto Mayor” y beneficiará a las personas mayores de 60 años, quienes podrán ingresar al recinto de sin costo alguno, presentando únicamente su DNI. Durante esta jornada, los visitantes podrán disfrutar de las diferentes atracciones y espacios que ofrece el Parque de las Leyendas.

UNA GRAN INICIATIVA

La medida se aplicará en ambas sedes del Parque de las Leyendas, tanto en San Miguel como en Huachipa, en el marco de la conmemoración del Día del Adulto Mayor, celebrado este 26 de agosto.

Asimismo, el recinto anunció una promoción especial para los niños de 3 a 12 años, quienes podrán acceder a un 50 % de descuento en el precio de sus entradas durante esta jornada.