San Juan de Lurigancho: explosivos son detonados contra dos viviendas en Huáscar

Uno de los inmuebles estaría vinculado a un dirigente de mototaxistas, mientras que en el segundo ataque una persona resultó herida tras la detonación de un explosivo.

Dos viviendas fueron atacadas con material explosivo este viernes 28 de agosto en el asentamiento humano Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Ambos atentados provocaron daños materiales y uno de ellos dejó a una persona herida.

Según información policial, uno de los inmuebles estaría vinculado a Juan Manuel Huamán Robles, dirigente de la Asociación de Mototaxistas Huáscar Calle 12. En el lugar, los agentes encontraron una nota extorsiva firmada presuntamente por “La Nueva Generación de Huáscar”, además de un número de WhatsApp.

POLICÍA INVESTIGA POSIBLE COBRO DE CUPOS

Por las características del ataque, la Policía no descarta que el atentado esté relacionado con el cobro de cupos a transportistas, donde el primer inmueble sufrió importantes daños, aunque no se reportaron personas heridas.

A pocos metros, en una vivienda ubicada en el jirón Moyobamba, se registró un segundo ataque con explosivos, donde la detonación dejó herido a Meliano Sano Mamani Mamani, de 65 años, quien fue trasladado al Hospital de San Juan de Lurigancho.