¡Alerta amarilla en la costa! Senamhi advierte fuerte incremento de vientos este fin de semana

Los fuertes vientos podrían levantar polvo y arena y reducir la visibilidad, principalmente en Ica y Arequipa. El INDECI recomendó reforzar techos y ventanas.

El Senamhi emitió un nuevo aviso meteorológico por el incremento de la velocidad de los vientos en la costa peruana. El fenómeno se presentará desde la medianoche del domingo 30 hasta las 11:59 p. m. del lunes 31 de agosto.

Según el Aviso Meteorológico N.° 340, las regiones bajo alerta son Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica y Arequipa.

Asimismo, se esperan condiciones de niebla, neblina y lloviznas ligeras en sectores próximos al litoral, especialmente durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana.

VIENTOS ALCANZARÁN LOS 36 KM/H

El Senamhi prevé vientos de hasta 36 km/h en la costa norte, mientras que en la costa centro llegarían a aproximadamente 34 km/h. En la costa sur superarían los 20 km/h, y en Ica se registrarían velocidades cercanas a los 35 km/h.

La presencia de vientos de ligera a moderada intensidad podría provocar el levantamiento de polvo y arena, principalmente en Ica y Arequipa, generando una reducción importante de la visibilidad horizontal.

INDECI BRINDA RECOMENDACIONES

Ante este escenario, el INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas y correctamente señalizadas.

También recomendó comprobar la disponibilidad y operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías para responder ante una eventual emergencia. Además de implementar sistemas de alerta temprana y reforzar techos y ventanas.