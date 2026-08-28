Mototaxistas anuncian paro para el 15 de septiembre ante inseguridad y extorsiones

El gremio de mototaxistas, que representa a más de 180 mil conductores, convocó a un paro para este 25 de septiembre como medida de protesta frente a los constantes ataques y casos de extorsión que vienen afectando al sector.

Pese a las promesas de seguridad recibidas el pasado 14 de agosto, los dirigentes decidieron continuar con sus reclamos y sostuvieron una reunión en una sede del Ministerio del Interior con el ministro César Astudillo y el general de la Policía César Arriola, donde expusieron las principales demandas del gremio.

PROMESAS QUE NO SE HAN LLEVADO A CABO

Durante la reunión, los representantes del gremio realizaron pedidos específicos relacionados con la seguridad ciudadana y cuestionaron el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno. Según señalaron, medidas como el patrullaje integrado en diversos paraderos y los trabajos de inteligencia para identificar a las bandas criminales no se habrían ejecutado de manera efectiva.

Por otro lado, una situación que generó indignación entre los dirigentes fue que, después de estos anuncios, uno de los representantes del gremio habría sido atacado por presuntas organizaciones criminales. Para los mototaxistas, este hecho evidencia la falta de organización y seriedad de las autoridades para garantizar la seguridad del sector.