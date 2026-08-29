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Hace 38 minutos

SMP: vecinos denuncian constantes piques ilegales de motos y autos en la avenida Canta Callao

Señalan que esta situación no solo genera contaminación sonora, sino que también dificulta el tránsito de vehículos y peatones desde las 11 de la noche aproximadamente.

Foto Exitosa



No reciben respuesta de las autoridades. Según denuncian vecinos de San Martín de Porres (SMP), en el cruce de las avenidas Canta Callao y Los Alisos, se realizan piques ilegales de motos y vehículos todos los fines de semana.

Decenas de conductores ejecutan peligrosas maniobras y competencias. Esta situación no solo genera contaminación sonora, sino que también dificulta el tránsito de autos y peatones desde las 11 de la noche aproximadamente.

PELIGROSAS MANIOBRAS

Señalan que han denunciado el hecho a la comisaría y al municipio, pero hasta el momento no les brindan una solución al problema. Piden reforzar el patrullaje policial en el sector; afirman que estas personas también beben licor. 

Los moradores temen que la ausencia permanente de vigilancia permita que estas competencias ilegales continúen, y que alguna de las arriesgadas acciones que realizan termine provocando un accidente de graves consecuencias.


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