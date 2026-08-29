SMP: vecinos denuncian constantes piques ilegales de motos y autos en la avenida Canta Callao

No reciben respuesta de las autoridades. Según denuncian vecinos de San Martín de Porres (SMP), en el cruce de las avenidas Canta Callao y Los Alisos, se realizan piques ilegales de motos y vehículos todos los fines de semana.

Decenas de conductores ejecutan peligrosas maniobras y competencias. Esta situación no solo genera contaminación sonora, sino que también dificulta el tránsito de autos y peatones desde las 11 de la noche aproximadamente.

PELIGROSAS MANIOBRAS

Señalan que han denunciado el hecho a la comisaría y al municipio, pero hasta el momento no les brindan una solución al problema. Piden reforzar el patrullaje policial en el sector; afirman que estas personas también beben licor.

Los moradores temen que la ausencia permanente de vigilancia permita que estas competencias ilegales continúen, y que alguna de las arriesgadas acciones que realizan termine provocando un accidente de graves consecuencias.