Chorrillos: internas del penal de Mujeres elaboran muñecos alusivos al papa León XIV

Desde hace unas semanas, las internas del penal de Mujeres de Chorrillos elaboran muñecos y otros productos alusivos al papa León XIV, como parte de los preparativos para su visita al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre de este año.

Esta mañana, el viceministro de Justicia, Juan Falconi, estuvo en el centro penitenciario donde supervisó los talleres del programa Cárceles Productivas y destacó los emprendimientos desarrollados con motivo de la visita del sumo pontífice.

APOYO DE LA SOCIEDAD

“Estamos dando cumplimiento a las indicaciones de la señora presidenta de prepararnos a la venida del Papa, que no solo es jefe de Estado, sino también una figura religiosa que se identifica con muchos peruanos”, señaló el funcionario.

Dijo también que los próximos días estará disponible un catálogo con los productos en homenaje al santo padre elaborados por internas. “Pedimos el apoyo de la sociedad, de los católicos, para que hagan sus pedidos”, manifestó.