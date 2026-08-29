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Hace 34 minutos

San Martín de Porres: ladrones hacen forado y roban más de S/60 mil de una casa de cambio

Antes de irse también se llevaron el DVR (grabador de video digital), dispositivo que almacena las imágenes de las cámaras de seguridad.

Foto RPP



Durante la madrugada, delincuentes hicieron un forado y robaron más de 60 mil soles de una casa de cambio, ubicada en la cuadra cuatro de la avenida Eduardo de Habich, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

El dueño del negocio señaló que tiene 20 años de experiencia en el rubro y es la primera vez que es víctima de la delincuencia. Dijo también que le parece muy sospechoso que nadie escuchó cuando rompían la pared.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Agentes de la comisaría de SMP llegaron al lugar para iniciar las investigaciones. Interrogaron a los trabajadores del negocio y a vecinos de los locales aledaños. Luego comenzaron con el recojo de evidencias, informa RPP.

Los propietarios del inmueble, donde también funcionan otros negocios, denunciaron que los ladrones se llevaron el DVR (grabador de video digital), dispositivo que almacena las imágenes de las cámaras de seguridad.


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