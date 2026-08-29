San Isidro reporta una reducción de 35,2 % en delitos consumados y prepara nuevo centro de control

San Isidro cerró los primeros siete meses de 2026 con una reducción de 35,2 % en los delitos consumados frente al mismo periodo del año anterior, en medio de una estrategia municipal orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en el distrito. Esta labor combina la presencia de Serenazgo, la videovigilancia, el uso de tecnología y la coordinación permanente con la Policía Nacional.

Actualmente, el distrito cuenta con 987 efectivos de Serenazgo y 663 cámaras de videovigilancia operativas, integradas a una plataforma tecnológica que permite atender incidencias de manera permanente. A ello se suma el fortalecimiento del patrullaje en las calles y el uso de herramientas como drones y sistemas de monitoreo en tiempo real. En materia de tránsito, la municipalidad también opera la Red Semafórica Centralizada, que comprende 54 intersecciones y es gestionada en tiempo real mediante las plataformas Swarco Cloud y Omnia.

“La seguridad sigue siendo una prioridad. Los resultados nos comprometen a continuar fortaleciendo el patrullaje, la tecnología y la coordinación con la Policía, porque sabemos que todavía tenemos desafíos por atender”, señaló la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga.

Nueva infraestructura para la seguridad



En esta línea, la municipalidad se encuentra próxima a inaugurar el nuevo Centro de Control de Operaciones, infraestructura que representa una inversión superior a S/17 millones y que permitirá reforzar el monitoreo, la vigilancia y la capacidad de respuesta ante incidencias en el distrito.

Más iluminación, control y fiscalización en las calles

El trabajo en seguridad también comprende acciones sobre el espacio público. En coordinación con Luz del Sur, la municipalidad inició la renovación de 1 280 luminarias en los cinco sectores de San Isidro, con una inversión de S/1,6 millones y un plazo de ejecución de 90 días, a fin de mejorar las condiciones de iluminación y seguridad en las calles y avenidas del distrito.

En paralelo, se reforzaron las acciones de control y fiscalización del transporte y el tránsito. Desde el inicio de operaciones del nuevo depósito vehicular, el pasado 6 de julio, fueron internados más de 70 vehículos por prestar el servicio de transporte de personas sin autorización. En lo que va de 2026, además, se han impuesto 3 261 infracciones, de las cuales más de 2 300 corresponden a la prestación informal del servicio, así como más de 400 infracciones durante las acciones de fiscalización al transporte de carga y más de 6 000 intervenciones mediante medios electrónicos a vehículos mal estacionados.

Estas acciones se desarrollan en el marco de los convenios de cooperación suscritos con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), así como del trabajo articulado con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Servicios ambientales durante todo el año



En materia ambiental, la comuna mantiene de manera permanente el mantenimiento de áreas verdes y los programas de reciclaje, mientras que los servicios de limpieza pública (que incluyen barrido de calles y recolección de residuos sólidos) se desarrollan durante los 365 días del año, incluidos domingos y feriados.



Estas acciones forman parte del trabajo municipal orientado al mantenimiento de los espacios públicos y a conservar un distrito limpio y ordenado.

Más inversión para el desarrollo del distrito

En materia de inversiones, entre 2023 y la fecha, la actual gestión ha culminado 10 obras y concretado 8 adquisiciones de terrenos y equipamiento, sumando 18 inversiones ejecutadas. A ello se suman dos obras que actualmente se encuentran en ejecución.



Entre las principales intervenciones se encuentran la construcción y acondicionamiento del nuevo centro para atención de personas con discapacidad (OMAPED), el nuevo Centro de Control de Seguridad Ciudadana, el Centro Médico Municipal y distintos proyectos de mejoramiento de pistas, veredas, iluminación y espacios públicos.



“Una gestión municipal se evalúa por el conjunto de acciones que desarrolla y por su capacidad para atender las necesidades cotidianas de la ciudad. Hemos avanzado en seguridad, infraestructura, servicios y espacios públicos, y nuestro objetivo es seguir cerrando las brechas que todavía existen”, afirmó Vizurraga.

De esta manera, la Municipalidad de San Isidro mantiene una agenda de gestión centrada en la seguridad ciudadana, la recuperación del espacio público, la mejora de los servicios y la ejecución de inversiones, con proyectos y acciones que continuarán desarrollándose durante los próximos meses.