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Hace 47 minutos

Santa Rosa de Lima: conoce las calles que tendrán restricciones este domingo 30 de agosto

La Municipalidad de Lima restringirá parcialmente el tránsito en la avenida Tacna por las actividades religiosas de Santa Rosa de Lima. La medida regirá durante gran parte del domingo 30 de agosto.

Foto: Depor



La Municipalidad de Lima anunció cambios en la circulación vehicular este domingo 30 de agosto debido a las actividades por Santa Rosa de Lima, especialmente en los alrededores de la Basílica y el Pozo de los Deseos.

La avenida Tacna tendrá una restricción parcial entre los jirones Conde de Superunda y Callao. La medida se aplicará de 5:00 a. m. a 10:40 p. m. y afectará dos carriles del sentido norte a sur.

Vías alternas ante un eventual cierre total

Si la afluencia de personas obliga a cerrar completamente este tramo, los conductores podrán utilizar una ruta alternativa por Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, jirón Piñonate y las avenidas Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar sus precauciones y considerar estas rutas para evitar demoras durante las actividades programadas por la festividad.


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