Santa Rosa de Lima: conoce las calles que tendrán restricciones este domingo 30 de agosto

La Municipalidad de Lima anunció cambios en la circulación vehicular este domingo 30 de agosto debido a las actividades por Santa Rosa de Lima, especialmente en los alrededores de la Basílica y el Pozo de los Deseos.

La avenida Tacna tendrá una restricción parcial entre los jirones Conde de Superunda y Callao. La medida se aplicará de 5:00 a. m. a 10:40 p. m. y afectará dos carriles del sentido norte a sur.

Vías alternas ante un eventual cierre total

Si la afluencia de personas obliga a cerrar completamente este tramo, los conductores podrán utilizar una ruta alternativa por Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, jirón Piñonate y las avenidas Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar sus precauciones y considerar estas rutas para evitar demoras durante las actividades programadas por la festividad.