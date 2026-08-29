Renzo Reggiardo anuncia reparación de puentes y cuestiona gestión de concesionaria

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, advirtió sobre el deterioro de diez puentes vehiculares y señaló que la falta de conservación durante la administración de la concesionaria agravó el estado de estas estructuras.

Según explicó, la Municipalidad de Lima ya asumió el control de las vías y cuenta con recursos para intervenir los puntos que presentan mayores daños.

Municipio prepara intervención en estructuras

Reggiardo indicó que se vienen elaborando los trabajos de recuperación para atender las zonas afectadas y mejorar las condiciones de seguridad para los conductores que circulan por estas importantes rutas.

Entre las estructuras que requieren atención se encuentra el puente Chillón, donde se han identificado daños en distintos sectores. La comuna prevé iniciar las labores de reparación durante las próximas semanas.