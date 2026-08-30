Accidente en Pasamayito deja dos heridos: camión cisterna impacta contra bus y auto en Comas

Un nuevo accidente se registró la tarde de ayer en la avenida Revolución, en la vía Pasamayito, distrito de Comas; un camión cisterna que transportaba petróleo impactó contra un ómnibus y un auto que realizaba el servicio de taxi. La colisión dejó dos heridos.

Según testigos, el camión cisterna conducido por Luis Quispe Huamaní (38) colisionó violentamente contra un ómnibus que realizaba una maniobra de viraje, que terminó impactando con un automóvil. Al parecer, el vehículo de carga pesada perdió los frenos.

FISCALIZACIÓN ESTRICTA

Tras el suceso, los residentes volvieron a solicitar a las autoridades la instalación de semáforos y rompemuelles en el sector. Asimismo, piden una fiscalización estricta y permanente para el transporte informal y de carga que transita a diario por el lugar.

Indican que han enviado cartas a la comuna distrital y provincial, así como al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, exigiendo acciones inmediatas ante estos constantes accidentes, pues están expuestos al peligro, pero no obtienen respuesta concreta.