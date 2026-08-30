Policía Nacional captura a alias 'R15' en SMP: sería el cabecilla del Tren de Aragua en Chile

El ministro César Astudillo informó de la detención en Lima de Ibelmery Adon Colina Maldonado (48), alias R15, presunto cabecilla de la banda criminal “Tren de Aragua” que opera en Chile, quien tiene una orden de detención emitida por la justicia de ese país.

“En su captura han intervenido tres unidades: el Equipo Especial Sensitivo Contra el Crimen Organizado Transnacional, el FBI de Estados Unidos -con quien hace poco hemos suscrito un convenio- y la Policía de Investigaciones de Chile”, dijo el titular del Interior.

EXPULSIÓN DEL PAÍS

El detenido habría ingresado al país de manera irregular. Por ello, la Policía Nacional se coordinará con la Superintendencia Nacional de Migraciones para iniciar el procedimiento que permita su expulsión y posterior puesta a disposición de la justicia chilena.

Trascendió que alias 'R15', detenido la mañana de ayer cuando transitaba por la intersección de las calles Urubamba y Sullana en el distrito de San Martín de Porres (SMP), es procesado en la nación sureña por delitos de secuestro, extorsión, entre otros.