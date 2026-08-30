ENFEN advierte mayor riesgo de un Niño Costero extraordinario: probabilidad sube a 62%

Las condiciones cálidas del mar frente a la costa norte y centro del Perú podrían intensificarse, mientras se prevén temperaturas por encima de lo normal en toda la costa entre septiembre y noviembre.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) actualizó su estado de alerta y advirtió un incremento en la probabilidad de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria durante los próximos meses.

Según el último informe técnico, las condiciones cálidas frente a la costa norte y centro del Perú podrían intensificarse debido al persistente acoplamiento entre las condiciones del océano y la atmósfera. En apenas dos semanas, la probabilidad de que el fenómeno alcance una magnitud extraordinaria pasó de 41 % a 62 % o más, mientras que la posibilidad de un evento entre fuerte y extraordinario durante el verano aumentó de 41 % a 43 %.

El escenario previsto también genera preocupación por sus posibles efectos sobre el clima, los recursos hídricos y el ecosistema marino. Ante estas proyecciones, el ENFEN recomendó a las autoridades considerar con urgencia los escenarios de riesgo y adoptar medidas destinadas a reducir el impacto de eventuales desastres.

TEMPERATURAS ELEVADAS Y CAMBIOS EN LAS LLUVIAS

Para el periodo de septiembre a noviembre, los especialistas prevén temperaturas del aire por encima de sus valores normales en toda la costa peruana, con una alta probabilidad de que se alcancen o superen registros históricos. En la costa norte también se esperan lluvias superiores a sus promedios habituales, con precipitaciones de débil a moderada intensidad que podrían comenzar a presentarse desde noviembre.

En contraste, la región andina suroriental afrontaría un déficit de lluvias, mientras que en la zona suroccidental las precipitaciones se mantendrían entre valores normales y por debajo de lo habitual. En cuanto a los ríos, inicialmente se esperan caudales dentro de sus rangos normales en la vertiente del Pacífico, pero las cuencas del Amazonas y del Titicaca presentarían valores normales a inferiores, con una posible intensificación de la escasez hídrica desde noviembre.

CALENTAMIENTO EN EL MAR

El calentamiento del mar también viene provocando modificaciones en el ecosistema marino. De acuerdo con las evaluaciones de IMARPE y Senamhi, la anchoveta del stock norte-centro continuará desplazándose hacia la franja costera y buscando mayores profundidades para evitar las aguas superficiales más cálidas.