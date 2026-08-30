¡Invierno con calor de verano! Lima registra temperaturas inusualmente altas

Las playas de Chorrillos registraron escenas típicas de verano, donde el brillo solar y las altas temperaturas han convertido el invierno limeño en una estación atípica. En Agua Dulce, una de las playas más concurridas de la capital, decenas de personas aprovecharon el calor para disfrutar del mar, tomar bebidas frías e incluso comer helados.

El intenso calor llevó a familias y grupos de amigos a salir de sus casas en busca de un momento de esparcimiento frente al mar. Algunos llegaron desde otras regiones, como Iquitos, mientras que otros recorrieron varios kilómetros en bicicleta para terminar su jornada en la playa.

Asimismo, en los distritos ubicados hacia el este de Lima, como La Molina y San Juan de Lurigancho, las temperaturas podrían alcanzar hasta los 29 °C, mientras que en las zonas cercanas al litoral oscilarían entre los 24 °C y 26 °C.

EL CALOR SE PROLONGARÁ HASTA FIN DE MES

Aunque Lima se encuentra actualmente en invierno, las condiciones atmosféricas permiten que durante las tardes se disipe la nubosidad habitual y aparezca el brillo solar. “El calentamiento hace que en horas de la tarde que debería estar nublado se puedan disipar estas condiciones y por eso tenemos una mayor sensación de calor”, indicó Javier Mora, especialista de Senamhi.

Además, las temperaturas podrían mantenerse elevadas hasta los últimos días de agosto. En Lima Centro se esperan valores de entre 24 °C y 27 °C, mientras que en los sectores más alejados del litoral podrían registrarse temperaturas cercanas a los 29 °C.

PRIMAVERA CON ALTAS TEMPERATURAS

El panorama podría intensificarse con la llegada de la primavera, donde se advierte un incremento de temperaturas. “Vamos a tener un incremento de las temperaturas, acompañada de estas anomalías que ya estamos presentando, donde podríamos tener temperaturas mayores en un promedio entre 4 a 5 grados de lo normal”, manifestó.

Ante esta situación, se recomienda a la población protegerse de la radiación ultravioleta, incluso durante los días parcialmente nublados. El uso de ropa ligera de manga larga, sombreros, lentes de sol y bloqueador solar resulta fundamental para reducir la exposición a los rayos UV.