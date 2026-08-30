Mujer murió dentro de la iglesia San José del Callao: incidente generó pánico entre la feligres

Una adulta mayor falleció la tarde de ayer de un paro cardíaco dentro de la Iglesia San José, ubicada en la Plazuela Isabel La Católica del distrito de Bellavista, en el Callao.

Serenos y bomberos acudieron inmediatamente al templo y realizaron maniobras de reanimación; pese a los esfuerzos de los paramédicos, lamentablemente la mujer murió.

ASISTÍA A MISAS

La anciana fue identificada como Elena B. G., de 88 años, quien era conocida en la parroquia, pues siempre asistía a misas sábados y domingos con sus hijas y nietas, informa RPP.

La situación generó pánico entre la feligresía, pues inicialmente no sabían qué pasaba, pues la mujer cayó de repente al piso. La Policía Nacional realizó las diligencias del caso.