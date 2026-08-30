SJM: capturan a presuntos implicados en el crimen de una dirigente de olla común

La Policía Nacional informó de la captura de dos presuntos implicados en el asesinato de Betsy Mallma, dirigente de la olla común Virgen de Guadalupe, ocurrido el pasado 28 de agosto en Nueva Rinconada de Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

Trascendió que uno de los detenidos sería autor directo del crimen de Mallma Sarmiento y pertenecería a una banda criminal dedicada a la extorsión en el sector construcción. Ambos sujetos capturados habrían participado en distintos ataques a balazos en SJM.

CIRCUITO CRIMINAL

Según el director de Investigación Criminal, general Víctor Revoredo, el asesinato de la dirigente estaría relacionado con el entorno delincuencial de su expareja, conocido como “El Pollo”, quien tendría antecedentes y una orden de captura por delitos graves.

La Policía Nacional trabaja sobre la hipótesis de una venganza derivada de conflictos dentro del circuito criminal de “El Pollo”. A los dos intervenidos se les incautaron dos pistolas, que son sometidas a las pericias para saber si fueron utilizadas en otros crímenes.