PJ recibirá delegación de la OEA que evalúa situación de niñas víctimas de violencia sexual en Condorcanqui

La Corte Suprema de la República, que preside Janet Tello, se reunirá este 4 de setiembre con una comitiva del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que visitará el Perú para evaluar la situación de los casos de niñas víctimas de violencia sexual, en Amazonas.

El objetivo es realizar un diagnóstico y revisar la aplicación de la debida diligencia reforzada en el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes (NNA) indígenas víctimas de violencia sexual en la referida jurisdicción, así como fortalecer las capacidades institucionales del sistema de justicia peruano.

Adquiere especial relevancia la presencia de la misión debido a las obligaciones asumidas por los Estados Parte en virtud de la Convención de Belém do Pará, de manera particular a las referidas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como a garantizar mecanismos efectivos para la protección y defensa de sus derechos.

AGENDA DE TRABAJO

Como parte de su agenda inicial, el Mesecvi sostendrá el 4 de setiembre un encuentro de alto nivel con representantes de la Corte Suprema de Justicia del Perú, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De esta manera, el encuentro en Palacio de Justicia permitirá intercambiar información sobre las medidas adoptadas, los avances alcanzados y los principales desafíos, así como conocer los mecanismos de coordinación entre las instituciones involucradas en la respuesta.

Estas acciones forman parte de los objetivos específicos de la misión, entre ellos examinar y recopilar información cualitativa sobre el acceso a la justicia de niñas indígenas y analizar la aplicación de la debida diligencia reforzada en el sistema de justicia.

Asimismo, identificar barreras estructurales de carácter geográfico, lingüístico, cultural e institucional, evaluar los avances en los modelos de atención y respuesta judicial y aportar insumos técnicos para elaborar una recomendación general sobre la violencia contra las mujeres indígenas desde una perspectiva intergeneracional.

Luego, la delegación se trasladará a Santa María de Nieva y a los distritos de El Cenepa y Río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, donde sostendrá reuniones y espacios de diálogo con autoridades locales y comunitarias, operadores de justicia, lideresas, organizaciones de mujeres indígenas y representantes de la sociedad civil.

Debe resaltarse que la información recabada durante las reuniones, audiencias y visitas servirá de base para la elaboración de las observaciones y recomendaciones preliminares de la misión, que serán presentadas el viernes 11 de setiembre, durante una rueda de prensa en Lima.

MEDIDAS CONTRA VIOLENCIA

Cabe remarcar que, durante la actual gestión de Janet Tello, el Poder Judicial puso en funcionamiento, en enero pasado, el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ) en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, conformado por diez órganos jurisdiccionales ubicados en los distritos de Nieva, Río Santiago y El Cenepa.

Es importante precisar que los juzgados de familia otorgan medidas de protección y medidas cautelares en favor de las víctimas, mientras que los de investigación preparatoria resuelven los requerimientos del Ministerio Público.

Por su parte, los juzgados penales unipersonales y el juzgado penal colegiado tienen a su cargo el juzgamiento y la sanción de delitos graves, como feminicidio, lesiones, violación sexual y tocamientos indebidos, de acuerdo con sus respectivas competencias.

Para fortalecer el servicio de justicia en Condorcanqui, el Poder Judicial puso a disposición de las juezas y jueces de esta jurisdicción nueve deslizadores para facilitar su traslado y el de las víctimas, contribuyendo así a reforzar la protección de estas últimas.

Debe recordarse que en el caso de violencia sexual relacionada a la niña awajún B. S. Z. N. (7), el juzgado de Familia de Huampami dictó de forma oportuna las medidas de protección en su favor, como el impedimento del agresor de acercarse a la víctima, atención médica y psicológica urgente, así como la entrega de la tenencia a la abuela para asegurarle un entorno seguro.

Además, el juzgado de investigación preparatoria, a pedido de la Fiscalía, dispuso la medida de detención preliminar del investigado por siete días, y ordenó su inmediata ubicación y captura a nivel nacional.