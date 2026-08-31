Hombre mata a balazos a su esposa e hijo en Santa Anita

Una madre y su hijo fueron asesinados a balazos a una cuadra de su vivienda, ubicada en la calle Los Jazmines, en el distrito de Santa Anita. Según las primeras versiones, el ataque habría sido perpetrado por el padre de familia identificado como Giuseppi Leonardo Vargas de 43 años, quien sería un militar en retiro.

El hecho ocurrió cuando la familia se dirigía nuevamente a su vivienda luego de una discusión. En medio del altercado, el hombre habría sacado un arma de fuego y disparado contra su propio hijo.

Ante los disparos, la madre y su otra hija intentaron huir del lugar para ponerse a salvo. Sin embargo, las balas alcanzaron a la mujer, identificada como Karina Gutiérrez Hidalgo, de 49 años, quien falleció en el lugar. También murió su hijo, identificado como Giuseppi Leonardo Gutiérrez, de 22 años.

UN FEROZ ATAQUE

En medio de los disparos, la familia intentó huir de la escena para ponerse a salvo. Sin embargo, el sujeto no solo habría disparado contra su esposa e hijo, sino que también se acercó al joven, quien ya se encontraba tendido en el suelo, y volvió a dispararle.

Pese a que el joven fue trasladado aún con vida al Hospital Bravo Chico, no logró resistir la gravedad de sus heridas y falleció durante el trayecto.

LOGRÓ SER CAPTURADO

Tras cometer el asesinato, el hombre se dirigió a su vivienda, donde se encontraban sus otros hijos menores, y se atrincheró en el inmueble para evitar ser detenido por las autoridades.

Sin embargo, los agentes policiales lograron reducirlo y detenerlo para luego trasladarlo a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones del caso.