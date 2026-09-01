Alcalde Reggiardo tras masacre en Trujillo: Congreso debe otorgar facultades para combatir criminalidad

El alcalde de Lima Renzo Reggiardo solicitó al Congreso aprobar a la brevedad posible el pedido de facultades legislativas realizado por el Ejecutivo, para que pueda adoptar medidas contra la criminalidad. Cuestionó que algunos parlamentarios puedan retrasar la aprobación por razones políticas.

“Aquellos congresistas que lamentablemente están bloqueando las facultades legislativas, que por cálculo político es increíble esto, pretenden bloquear las facultades legislativas o dilatarlas. No podemos esperar más tiempo ante la violencia”, declaró la autoridad edil.

GRAVE INSEGURIDAD

Hizo este requerimiento tras el secuestro y asesinato de cuatro personas en Trujillo. Reggiardo Barreto señaló que este suceso es una muestra de la grave inseguridad que vivimos y que se debe enfrentar. Espera que las investigaciones permitan identificar a los autores del ataque.

“Es momento de actuar, de una investigación para dar con el paradero de quienes habrían sido los autores de esta masacre, porque así está calificada y creo que hay que calificarlo como corresponde. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias, hay que ver quiénes están detrás de esto”, declaró.