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Hace 2 horas

Matan a mototaxista en el Cercado de Lima: le dispararon cuando estaba dentro de su vehículo

Tras el ataque, los criminales huyeron realizando disparos al aire; el cuerpo de la víctima quedó tendido en el asiento del conductor. Agentes de la comisaría de San Andrés investigan el caso.

Foto Exitosa



Vecinos exigen más seguridad en la zona. Un mototaxista fue asesinado a balazos mientras descansaba dentro de su vehículo en el Cercado de Lima. El suceso se registró en el cruce del jirón Junín con el jirón Lucanas.

La víctima, Martin Herrera, fue atacada por dos sujetos que se desplazaban en una moderna moto lineal. Testigos refieren que los criminales se aproximaron y, sin mediar palabra, le dispararon en reiteradas ocasiones.

INICIARON LAS INVESTIGACIONES

Tras el ataque, los sicarios fugaron realizando disparos al aire; el cuerpo de Herrera Las Rivas quedó tendido en el asiento del conductor. Luego llegaron efectivos de la comisaría de San Andrés e iniciaron las investigaciones.

Se desconoce el móvil del asesinato; sus familiares guardaron silencio sobre el tema; vecinos piden más seguridad, que los patrullajes de la policía y los serenos sean constantes; dicen que los asaltos en la zona son a toda hora.


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