Capturan a cabecilla de banda de extorsionadores en SMP: durante operativo un policía resultó herido

Policías se enfrentaron a balazos contra los integrantes de una banda de presuntos extorsionadores en San Martín de Porres (SMP); en el tiroteo, un delincuente fue abatido. El cabecilla de la banda logró ser detenido. También un policía resultó herido.

Según se conoció, el tiroteo se inició en el parque Mayorazgo, cuando los policías interceptaron a dos sujetos que estaban en una mototaxi. Al verse cercados, los criminales abrieron fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque.

El delincuente abatido fue identificado como Ángel Romero, de 28 años, alias 'Choco', quien cumplía el rol de gatillero. Su acompañante, Gian Marco Quiroz, alias 'Karelo’, cabecilla de la banda criminal, opuso tenaz resistencia a la detención.

FUERA DE PELIGRO

De acuerdo con la Policía, este sujeto habría dirigido el cobro de cupos a transportistas y comerciantes en sectores de Comas, Carabayllo y Los Olivos, donde la organización criminal habría desarrollado sus actividades ilícitas durante los últimos años.

En tanto, el efectivo de la Policía Nacional que resultó herido en la balacera fue identificado como Erick D. C., quien recibió el impacto de una esquirla en el rostro. Se informó que se encuentra fuera de peligro y en unos días será dado de alta.