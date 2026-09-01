Atan y golpean a escolar durante supuesto “reto viral” en Huancayo: Luego difunden video

Un alumno del colegio Mariscal Castilla habría sido atado de pies y manos, amordazado, golpeado y grabado por tres compañeros durante un supuesto “reto viral”. La víctima había ido a la casa de uno de sus compañeros para realizar una tarea grupal, sin saber lo que le esperaba.

La denuncia fue presentada el pasado 24 de agosto por la abuela del menor en la comisaría de El Tambo, Huancayo. La agresión se registró la mañana del 20 de agosto, en un inmueble del jirón Jorge Chávez. Apenas ingresó a la casa, el estudiante fue reducido a golpes.

DERRIBARON AL SUELO

Los agresores habrían utilizado cinta de embalaje para atarlo, además de cubrirle la boca y los ojos. Luego lo derribaron al suelo y comenzaron a golpearlo utilizando una pelota de fútbol; la agresión habría durado 15 minutos. Todo fue grabado por los involucrados.

Según la denuncia, luego los videos de la agresión fueron difundidos en el grupo de WhatsApp del primer grado “B”. La Policía Nacional deberá establecer mediante testimonios, imágenes y otras diligencias cómo se desarrollaron exactamente los hechos de violencia.