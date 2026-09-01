Colectiveros informales bloquean la avenida Arequipa en rechazo al carril bidireccional

Un grupo de colectiveros informales realizó esta mañana un plantón en la avenida Arequipa, en rechazo al carril bidireccional implementado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para el servicio del Corredor Azul.

Los manifestantes se concentraron a la altura de la Embajada de Venezuela y ocuparon parte de la vía portando pancartas y afiches con mensajes en contra de la medida. La protesta impidió el normal desplazamiento de los buses del Corredor Azul y generó congestión vehicular en la zona.

COLECTIVEROS MARCHARON POR LA AVENIDA AREQUIPA

Tras la intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), los manifestantes comenzaron a desplazarse por la avenida Arequipa e ingresaron al baipás con dirección al Centro de Lima, provocando restricciones en el tránsito.

Los transportistas sostienen que la implementación del carril exclusivo para los buses del Corredor Azul afecta sus recorridos y genera mayores tiempos de desplazamiento.

PROTESTAN SE REPITEN

Por otro lado, esta no es la primera protesta de los colectiveros informales contra el carril bidireccional de la avenida Arequipa. Hace una semana, otro grupo de transportistas realizó una marcha para exigir que se retire esta medida implementada por la ATU.

Asimismo, el sábado 22 de agosto, fecha en que comenzó el plan piloto, un grupo de colectiveros invadió la vía pública y protagonizó enfrentamientos con agentes policiales. El carril bidireccional funciona actualmente en un tramo de la avenida Arequipa, desde la avenida 9 de Diciembre hasta el jirón Emilio Fernández, con la intención de ampliar progresivamente su recorrido.