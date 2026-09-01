Defensoría del Pueblo celebra sus 30 años de servicio en todo el país con un megaevento cultural y artístico

El ingreso es gratuito a través de la página web o las redes sociales de la Defensoría del Pueblo.

Como parte de las actividades programadas al cumplir 30 años al servicio de la ciudadanía, la Defensoría del Pueblo invita a toda la población a participar masivamente en la “Jornada de Promoción de Derechos y Festival Cultural”, que se realizará el sábado 5 de septiembre, a partir de la 1:00 p. m., en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con la presentación de importantes artistas y elencos folclóricos de distintas regiones de nuestro país.

Este importante evento contará con la participación de artistas, colectivos y de organizaciones sociales que, a través de la música, danza y otras manifestaciones artísticas, visibilizarán la diversidad cultural del país.

La cumbia peruana no podía quedar atrás y también tendrá una importante participación con la presentación de Alma Bella y el estelar a cargo de Deyvis Orosco y el Grupo Néctar. Además, la jornada se verá revestida de nuestra cultura con la presentación artística de agrupaciones de Cusco, La Libertad, Huánuco, Junín y Puno, que brindarán un toque de auténtica peruanidad al evento.

De otro lado, para quienes deseen hacer consultas sobre cualquier caso particular, estarán disponibles módulos de atención a cargo de distintas instituciones, lo que convertirá a la jornada en un espacio para informar, orientar y celebrar juntos una Defensoría del Pueblo que le pertenece a la ciudadanía, reafirmando de esta forma el compromiso de defensa de los derechos de todas las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El ingreso es totalmente gratuito. Se invita a las familias, organizaciones sociales, estudiantes y público en general a sumarse a esta gran celebración registrándose a través del enlace https://app.defensoria.gob.pe/eventos/inscripcion/aniversario2026.

Para mayor información, se puede visitar las redes sociales de la Defensoría del Pueblo. Así que, si no tienes planes este 5 de septiembre, ¡no te quedes en casa!, ¡acude solo o con tus amigos a esta importante fiesta por los 30 años de la Defensoría del Pueblo! ¡30 años defendiendo tus derechos!, ¡contamos contigo!