Titular del Mincetur: Durante la visita del papa León XIV se movilizarán unas 800 mil personas

En entrevista con Exitosa, el ministro Rogers Valencia señaló que la visita del papa León XIV es una oportunidad para mostrar al Perú como un país que comparte su fe con el mundo, y afirmó que en esas fechas habrá aproximadamente 800 mil personas que se movilizarán en el territorio nacional.

"El Perú es un país bendecido; el papa ha escogido el himno nacional el día de su inauguración, ha dicho, quiero que toquen el himno del Perú. El papa se siente peruano, entonces va a ser una oportunidad no solo para mostrar a un país que comparte su fe, el Perú comparte su fe con el mundo y le dice bienvenido a tu casa a León XIV", afirmó.

HABILITAR CUARTOS

Asimismo, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) indicó que estos días vienen trabajando especialmente en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, donde se requerirá todo el apoyo de las familias para habilitar cuartos en sus viviendas ante la masiva llegada de visitantes.

"Cusco, Pucallpa, Lima, Chiclayo, son los destinos que se han escogido y la planta turística de Cusco, de Lima y Pucallpa es potente; donde estamos trabajando es Chiclayo porque se va a necesitar de la ciudadanía prepare habitaciones en su casa para la llegada. Se estima que unas 800 mil personas van a movilizarse; eso no cuenta a la población", agregó.