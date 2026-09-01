Poder Judicial implementa expediente electrónico para procesos de flagrancia en Corte de Lima Sur

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), que preside Janet Tello, dispuso de forma piloto la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), en la especialidad Penal para el Proceso Especial de Flagrancia en juzgados y salas de la Corte de Lima Sur. La medida entró en vigencia a partir del 31 de agosto.

Cabe remarcar que, la implementación comprende seis órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial de Lima Sur, distribuidos en las sedes del Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia (CISAJ), Pachacútec y Manuel Jaramillo.



En la sede CISAJ, ubicada en el distrito Villa El Salvador, funcionarán el Tercer y Cuarto Juzgados de Investigación Preparatoria de Flagrancia y el Tercer Juzgado Unipersonal Penal de Flagrancia.



Por su parte, en la sede Pachacútec, ubicada en Villa María del Triunfo, se implementará el sistema en el Juzgado Penal Colegiado de Villa María del Triunfo.

San Juan de Miraflores, la implementación corresponderá a la Sala Penal de Apelaciones de San Juan de Miraflores.



EJE Y MPE



Desde su lanzamiento en 2017, el Poder Judicial impulsa el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en los



Estas herramientas permiten desarrollar procesos jurisdiccionales mediante medios virtuales, reducir el desplazamiento de los usuarios y fortalecer el soporte de los procesos de decisión e información de los servicios judiciales que brinda el Poder Judicial.



En ese sentido, la implementación del EJE y la MPE en el Proceso Especial de Flagrancia de Lima Sur constituye una nueva acción dentro de la estrategia institucional para modernizar la gestión de los procesos judiciales mediante el uso de herramientas tecnológicas. Mientras que, en la sede Manuel Jaramillo, ubicada en, la implementación corresponderá a ladeDesde su lanzamiento en 2017, el Poder Judicial impulsa el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en los procesos judiciales , con el propósito de contribuir a la celeridad y transparencia en la solución de los conflictos a cargo de los órganos jurisdiccionales.Estas herramientas permiten desarrollar procesos jurisdiccionales mediante medios virtuales, reducir el desplazamiento de los usuarios y fortalecer el soporte de los procesos de decisión e información de los servicios judiciales que brinda el Poder Judicial.En ese sentido, la implementación del EJE y la MPE en elconstituye una nueva acción dentro de la estrategia institucional para modernizar la gestión de los procesos judiciales mediante el uso de