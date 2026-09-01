Puente Piedra: choque entre bus de VIPUSA y cúster informal deja al menos ocho heridos

Accidente en el km 29 de la Panamericana Norte dejó ocho personas heridas y provocó congestión vehicular durante varias horas.

Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada en Puente Piedra dejó ocho personas heridas. El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a. m. en el kilómetro 29 de la Panamericana Norte, cerca del cementerio Parque del Recuerdo y el Hospital de Solidaridad.

El accidente involucró a un bus de la empresa VIPUSA, línea C, y una cúster de transporte informal conocida como ‘Los Anconeros’. Ambas unidades terminaron afectadas tras el impacto, mientras que los pasajeros heridos fueron auxiliados y trasladados a un centro médico cercano.

El choque también provocó una importante congestión vehicular en la Panamericana Norte, debido a que los vehículos permanecieron en la vía mientras se realizaban las diligencias y trabajos para retirarlos.

CÚSTER IMPACTÓ CONTRA BUS QUE ESTABA DETENIDO

De acuerdo con algunos transeúntes, el bus de VIPUSA habría quedado detenido por una falla mecánica en plena vía. En esas circunstancias, la cúster de ‘Los Anconeros’ habría impactado violentamente contra la parte posterior del vehículo.

El fuerte choque dejó ocho personas heridas, entre ellas pasajeros de diferentes edades. Los afectados recibieron atención de emergencia y fueron trasladados a un establecimiento de salud para ser evaluados y recibir tratamiento médico.

CONDUCTORES FUERON TRASLADADOS A LA COMISARÍA

Tras el accidente, los conductores de ambas unidades fueron trasladados a la comisaría de Puente Piedra, donde se realizan las diligencias para determinar cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.