Más de 22 mil jóvenes votarán por primera vez en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Un total de 22,915 jóvenes del distrito de Santiago de Surco ejercerán por primera vez su derecho al voto en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, programadas para el 4 de octubre, según el padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

De acuerdo con las estadísticas institucionales emitidas por el RENIEC, este grupo de nuevos votantes está conformado por 11,476 hombres y 11,439 mujeres, quienes han alcanzado la mayoría de edad o cumplirán 18 años hasta la fecha de los comicios, quedando habilitados para participar en el proceso electoral.

El jefe de la ODPE Lima Oeste 3, Jaime Francisco Rivas Pérez, destacó la importancia de la participación de este grupo de jóvenes en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026, así como de su adecuada preparación para ejercer responsablemente su derecho al voto y cumplir con su deber ciudadano.

Asimismo, invitó a los jóvenes y a la ciudadanía en general a informarse sobre el proceso electoral a través de la plataforma oficial de la ONPE, donde podrán acceder a información relevante sobre los comicios y conocer los principales aspectos del proceso electoral: https://erm2026.onpe.gob.pe/

En el distrito de Santiago de Surco se encuentran habilitados para votar un total de 353 559 electores para quienes se tiene previsto instalar 1,179 mesas de sufragio en 66 locales de votación. Ante ello, la ONPE viene realizando coordinaciones con distintos actores electorales con el objetivo de brindar a la ciudadanía un proceso eficiente, transparente y seguro.

La ODPE Lima Oeste 3 tiene su sede en Jr. Jerónimo de Aliaga Norte n.° 136, urb. Valle Hermoso I Etapa, Santiago de Surco, desde donde coordina y ejecuta las actividades electorales correspondientes a su jurisdicción.

Lima, 31 de agosto de 2026