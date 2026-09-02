“Jhonsson Pulpo” llegó a Lima bajo fuerte resguardo policial

Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, fue trasladado desde Puno hasta el Callao en una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú.

Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, ya se encuentra en Lima bajo un amplio resguardo policial. El presunto cabecilla de “Los Pulpos” llegó al Grupo Aéreo N.° 8 del Callao a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú, procedente de Juliaca, tras permanecer bajo custodia de las autoridades luego de su captura en Bolivia.

Cruz Torres fue detenido el martes en La Paz, Bolivia, durante un operativo que contó con la cooperación de organismos internacionales como el FBI y la DEA. Posteriormente, las autoridades bolivianas concretaron su entrega a funcionarios peruanos en la zona fronteriza de Desaguadero, desde donde fue trasladado inicialmente hacia Puno para continuar con el procedimiento de retorno al país.

El traslado hacia Lima se realizó bajo estrictas medidas de seguridad debido al nivel de peligrosidad atribuido al detenido. Una vez en la capital, Jhonsson Pulpo deberá ser puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procesos judiciales que pesan en su contra. El detenido es señalado como uno de los principales integrantes de “Los Pulpos”, organización vinculada a diversos delitos, entre ellos extorsiones, secuestros y homicidios.

MINISTRO OFRECERÁ CONFERENCIA

A su llegada al Callao, se informó que el ministro del Interior, César Astudillo, brindará declaraciones sobre el operativo y el procedimiento seguido para concretar la captura y traslado del requerido. Las autoridades peruanas deberán determinar ahora las siguientes diligencias contra Jhonsson Smit Cruz Torres, quien era considerado uno de los delincuentes más buscados del país.