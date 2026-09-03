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Keiko Fujimori sobre crimen en Trujillo: Detenidos han confesado y hay documentos firmados

En la víspera, el ministro Astudillo indicó que los capturados están vinculados a la banda criminal que se le atribuye el asesinato, aunque no los señaló directamente como los autores.

Foto El Comercio



La presidenta Keiko Fujimori descartó haber sido malinformada sobre la participación de los cinco presuntos delincuentes detenidos por el secuestro de un empresario minero, hecho ocurrido el último domingo en Trujillo, que terminó con el asesinato de cuatro personas.

Dijo que el caso está en investigación, que los detenidos “han confesado” y que existen documentos firmados al respecto. Evitó dar más detalles sobre la situación de los detenidos y que espera un informe detallado sobre el caso del ministro del Interior, César Astudillo.

DIRECTAMENTE RESPONSABLES

Lo que puedo señalar es que estas personas que fueron detenidas han confesado y hay documentos firmados; la investigación continúa, por lo tanto, no puedo pronunciarme por los otros hechos e informes que se están encontrando”, señaló a RPP.

Fujimori Higuchi hizo estas declaraciones luego que, en la víspera, el ministro Astudillo indicara que los detenidos están vinculados a la banda criminal a la que se le atribuye la autoría del secuestro y de los crímenes, aunque no los señaló directamente como los asesinos.


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