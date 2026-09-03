Pedro Hernández Chávez fue elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) eligió, la tarde de ayer, por amplia mayoría al magistrado Pedro Hernández Chávez como nuevo presidente de la institución.

La magistrada Luz Pacheco fue electa vicepresidenta, mientras que el doctor Francisco Morales será el director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC).

SESIÓN DEL PLENO

La elección de las nuevas autoridades se desarrolló sin mayores incidentes, durante una sesión del Pleno en la sede del Tribunal Constitucional, ubicada en San Isidro.

En la sesión participaron los magistrados Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, Luz Pacheco, Manuel Monteagudo, César Ochoa y Pedro Hernández.