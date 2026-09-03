Mototaxista fue atacado a balazos en Ventanilla: fue hospitalizado en condición grave

Se salvó de milagro. Un mototaxista fue atacado anoche a balazos en la zona A2 de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla. La víctima corrió para salvar su vida; fue así como ingresó a una lavandería donde se encontraban varias personas.

El mototaxista fue identificado como Darwin León, quien entró al referido negocio buscando refugio; los dos sicarios dispararon sin importarles la presencia de tres adultos y dos menores, entre ellos una bebé de apenas un año.

ESTABAN CONVERSANDO

En la balacera, uno de los proyectiles alcanzó a Linda Gaspar, una joven madre de 21 años que se encontraba conversando junto a su esposo y una vecina. La bala impactó en su brazo izquierdo; fue llevada a un centro de salud.

Mientras el mototaxista terminó con disparos en el tórax, el hombro y en uno de sus brazos, fue llevado por los vecinos a un centro de salud, pero luego derivado al hospital Daniel A. Carrión debido a la gravedad de sus lesiones.