Excongresista Kelly Portalatino señala que llegó a una “conciliación” con el ciclista que atropelló

La excongresista Kelly Portalatino, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, que llegó a una "conciliación legal y justa" con el ciclista que ayer atropelló en el Cercado de Lima.

Según el documento, el paciente firmó el acuerdo respectivo estando "estable, lúcido y con plena voluntad y consciencia", en un proceso desarrollado bajo un marco de diálogo y empatía.

INTEGRIDAD DEL HERIDO

Portalatino Ávalos indicó que, tras el "incidente fortuito", procedió a brindarle socorro inmediato, priorizando la vida e integridad del herido, para luego garantizar su traslado a una clínica.

El accidente se registró en el cruce de la avenida Pacasmayo con el jirón Guillermo Dansey, en el Cercado de Lima. El ciclista atropellado fue identificado como Frank Espinoza Martua, de 48 años.