Jhonsson Pulpo: pareja de criminal podría ser condenada a perpetua por participar en secuestro

La captura en Bolivia de Jhonsson Cruz, alias ‘Jhonsson Pulpo’, volvió a colocar bajo la lupa a Keysi Salvatierra, su pareja sentimental y madre de una de sus hijas. La mujer, de 29 años, permanece recluida en el penal de mujeres de Trujillo.

Ella fue detenida el 26 de enero de 2026 en la ciudad de La Paz. Tenía una orden de captura internacional por el secuestro agravado de Alan Ríos Guevara, hijo de la exregidora del distrito de El Porvenir, Trujillo, Sandra Guevara.

CADENA PERPETUA

La Fiscalía solicitó cadena perpetua para Keysi Salvatierra por su participación en el secuestro de Alan Ríos. La mujer no habría cumplido un papel secundario, sino que participó en la identificación y seguimiento de la víctima.

Se habría acercado al comerciante en su puesto de venta de productos descartables, en el mercado 7 de Junio, de El Porvenir. Tras ganarse su confianza, obtuvo su número telefónico e información personal que entregó a Los Pulpos.

DINERO DEL RESCATE

Los delincuentes habrían comenzado a extorsionar y amenazar al empresario antes de secuestrarlo. La Fiscalía también sostiene que Keysi Salvatierra habría colaborado en la búsqueda del inmueble donde permaneció retenido.

Alan Ríos fue raptado el 13 de noviembre de 2021 y estuvo 14 días en cautiverio. Sus captores pedían 500 mil dólares para liberarlo. La familia pagó. Salvatierra habría recibido parte del dinero del rescate y de otras extorsiones.