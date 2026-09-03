Incendio destruye dos pisos de una vivienda multifamiliar en La Victoria

Los ocupantes evacuaron a tiempo, pero dos adultos mayores y otra persona tuvieron que recibir atención tras inhalar humo.

Un incendio consumió dos pisos de una vivienda multifamiliar ubicada en la avenida Parinacochas, cerca del cruce con la avenida Canadá, en el distrito de La Victoria. La emergencia fue reportada minutos antes de las 9:00 de la mañana de este jueves.

Hasta el lugar llegaron cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos para controlar las llamas. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría comenzado en el segundo piso del inmueble y posteriormente se extendió hacia otros ambientes de la vivienda.

Los ocupantes lograron evacuar a tiempo. Sin embargo, tres personas, entre ellas dos adultos mayores, resultaron afectadas por inhalación de humo y recibieron atención tras la emergencia. No se reportaron fallecidos.

BOMBEROS CONTROLARON EL INCENDIO

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar el fuego y realizaron labores de enfriamiento para evitar que las llamas se reavivaran, la presencia de las autoridades en la zona fue fundamental para verificar que no quedaran focos activos.

Los habitantes del inmueble también expresaron su preocupación por la desaparición de una mascota, aunque los bomberos indicaron que durante la intervención no observaron ningún animal dentro de la vivienda.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Por otro lado, las causas que originaron el incendio todavía no han sido determinadas mientras siguen las investigación por parte de la Policía Nacional, quienes deberán realizar las diligencias correspondientes para establecer cómo se inició el fuego.