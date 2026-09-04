Ejecutivo designó a Abraham Lescano Salazar como presidente del INPE

El Gobierno oficializó, en la víspera, la designación de Abraham Lescano Salazar como presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema N.° 179-2026-JUS, que fue publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

LIBRE ELECCIÓN

El documento señala que la designación se realiza en el marco de la Ley 27594 y de la Ley 31419, referida a la idoneidad y requisitos para el ejercicio de cargos de libre elección.

Lescano Salazar, coronel de la Fuerza Aérea del Perú en situación de retiro, ocupará el puesto que venía desempeñando Raúl Timoteo Inga Garay desde el pasado 14 de mayo.