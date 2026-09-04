Capturan a integrantes de ‘Los Chukis’ en SJL: tenían nota extorsiva dirigida a empresa de transportes

En un amplio operativo, policías detuvieron a dos integrantes de la banda criminal ‘Los Chukis de Santa María’ en San Juan de Lurigancho (SJL). Tenían una granada de guerra y una nota extorsiva dirigida a la empresa de transporte.

La intervención se realizó la tarde de ayer cerca del Polideportivo 10 de Octubre. Los agentes los detuvieron cuando se encontraban sentados en las gradas del campo deportivo; al percatarse de los policías, trataron de fugar.

ATACAR LOS BUSES

Antes de escapar, arrojaron una bolsa negra en un tacho de basura. Tras ser reducidos, los efectivos encontraron dentro del paquete una granada de guerra y un manuscrito con amenazas. En todo momento señalaron que no les pertenecía.

En la carta exigían a los directivos alinearse para operar con tranquilidad. También amenazaban con atacar los buses si no cumplían con sus exigencias. Los detenidos son Misael A., de 20 años, alias ‘Sonrisa’, y Enmanuel S., de 24 años, alias ‘Maco’.