¡La Mafia del Rímac! Dictan 18 meses de prisión preventiva para abuela, madre y nieta

Según la Fiscalía, las investigadas habrían participado en el envío de mensajes intimidatorios para exigir hasta S/30 mil a un comerciante del rubro de toldos.

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres mujeres investigadas por su presunta participación en una banda criminal familiar que operaría en el distrito del Rímac y estaría vinculada con delitos de extorsión y tenencia ilegal de municiones.

De acuerdo con las investigaciones dirigidas por el fiscal adjunto provincial César Benigno Cuba, las intervenidas formarían parte del denominado clan familiar ‘La Mafia del Rímac’, integrado presuntamente por una abuela, una madre y su hija.

Las investigadas fueron identificadas como Nancy Verástegui, Leysi Contreras (40) y Maricielo Calixto (19). Según la Policía, el grupo se dedicaría a extorsionar a comerciantes y empresarios del Rímac mediante amenazas y exigencias de dinero.

HABRÍAN EXIGIDO S/30 000 A COMERCIANTE

Según la investigación fiscal, las tres mujeres habrían participado en el envío de mensajes intimidatorios y extorsionadores dirigidos a un comerciante dedicado al rubro de toldos. Los mensajes tenían como finalidad exigirle el pago de S/30 000 a cambio de no atentar contra su negocio.

Las investigadas también habrían cumplido funciones relacionadas con la recaudación de los cobros ilícitos, cuyos montos oscilarían entre S/30 000 y S/50 000, donde los presuntos agraviados figurarían empresarios dedicados a los rubros de ferreterías y farmacias, según lo dicho por la Fiscalía.

FISCALÍA INVESTIGA PRESUNTA TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES

Además de las acusaciones por extorsión, las tres mujeres son investigadas por la presunta tenencia ilegal de municiones. Las autoridades buscan determinar el nivel de participación que habría tenido cada una dentro de la organización familiar.