‘El Italiano’ recibe 35 años de prisión por asesinato del cantante de Paul Flores

Cuatro cómplices también fueron sentenciados a 16 años de prisión por su participación en el asesinato del cantante.

El responsable por la muerte del cantante de cumbia Paul Flores, Pierre Panduro Verástegui, conocido como “El Italiano”, recibió una condena de 35 años de prisión por parte del Poder Judicial.

La decisión fue emitida por los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, quienes determinaron que Panduro fue el autor material de los hechos que terminaron con la vida del vocalista de Armonía 10.

CÓMPLICES TAMBIÉN RECIBIERON CONDENA

Asimismo, el tribunal impuso 16 años de prisión a Ángel Piero Velásquez Moreno, Mariano Altamirano Ramos, Jesús Acosta Jaramillo y Jorge Roy Reyes Miranda, quienes también fueron sentenciados por su participación en el caso.

Por otro lado, la sala estableció una reparación civil de S/ 379 mil, monto que deberá ser pagado por los sentenciados.