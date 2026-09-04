Reggiardo presenta Guardia Municipal y promete mayor vigilancia contra la delincuencia

La nueva estrategia de seguridad incluye un centro de monitoreo con 41 cámaras que permitirá supervisar cerca de 44 kilómetros de vías metropolitanas en Lima Norte.

La Municipalidad de Lima puso en marcha la Guardia Municipal en el óvalo Naranjal, en Los Olivos, con la presencia del alcalde Renzo Reggiardo, representantes del sector transporte, autoridades y especialistas en seguridad.

Esta medida busca fortalecer la vigilancia y enfrentar la delincuencia en distintos puntos de la capital. Durante la presentación, Reggiardo destacó que la estrategia no estará limitada a Lima Norte, sino que busca extender las acciones de vigilancia a diferentes zonas de la ciudad.

“Hoy vamos a dar un paso sumamente importante para fortalecer la seguridad ciudadana de la ciudad, eso no lo vamos a seguir permitiendo”, afirmó la autoridad municipal.

GUARDIA MUNICIPAL CONTARÁ CON CÁMARAS

Como parte de esta implementación, comenzó a operar el Centro de Monitoreo y Videovigilancia de Lima Norte (C2), sistema permitirá realizar un seguimiento permanente donde se podrá supervisar aproximadamente 44 kilómetros de vías metropolitanas.

El centro cuenta con 41 cámaras, de las cuales 21 tienen capacidad de giro de 360 grados y 20 son fijas. "Era la zona de mayor incidencia delictiva producto de las extorsiones de la delincuencia, hoy eso se ha reducido casi a la mínima expresión, por no decir a cero", manifestó.

CONEXIÓN CON LA POLICÍA NACIONAL

Según la Municipalidad de Lima, toda esta infraestructura representa una inversión cercana a S/1 millón. La Guardia Municipal también contará con drones, cámaras corporales o body cams y equipos de protección para sus agentes.

El sistema estará conectado con la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de facilitar la comunicación y permitir una respuesta más rápida ante posibles emergencias o incidencias detectadas durante las labores de vigilancia.