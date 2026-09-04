¿Perdiste o te robaron tu DNI? Tramita un duplicado vía web previo a Elecciones Regionales y Municipales 2026

Reniec reporta más de 300.000 duplicados de DNI vía web en lo que va del 2026. En esta nota, conoce los pasos para realizar el trámite e identificarte en las ERM 2026.

En vísperas de las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) exhorta a los ciudadanos a cuidar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para identificarse el día de los comicios. Sin embargo, informa que si perdieron el documento o robaron deben realizar el trámite de duplicado de DNI.

La entidad registral ofrece dicha gestión a través de su página web oficial. En lo que va el 2026, con corte a agosto, registra un total de 351.640 trámites de duplicado de DNI de mayores de edad vía web.

A continuación, conoce cómo solicitar el duplicado de su documento de identidad desde la comodidad de tu hogar, sin acudir a una agencia.

Pasos para realizar el trámite de duplicado de DNI

Paso 1: Realizar el pago por el trámite.

- Si cuenta con el DNI azul y desea migrar al DNI electrónico por primera vez a través del duplicado, debe pagar S/ 30 con el código de tributo 02121.

- Si desea realizar el trámite de duplicado de DNIe a DNIe vía web, debe pagar S/ 33 con el código 00522 por págalo.pe o Banco de la Nación y con el código 05221 por agentes BCP, Yape o en la misma página web de Reniec con tarjeta de débito o crédito.

Paso 2: Iniciar el trámite

Para realizar el trámite de DNI por primera vez, debe ingresar a este ENLACE

Para realizar el trámite de duplicado de DNIe a DNIe, debe ingresar a este ENLACE

Paso 3: Descargar la aplicación DNI BioFacial en el celular:

Si desea obtener el DNI electrónico por primera vez, debe seleccionar la opción “Emisión por primera vez del DNIe”, validar su identidad mediante el sistema biométrico y tomar una nueva fotografía de su rostro, que cumpla con ciertos requisitos. Conoce en este ENLACE

Si ya cuenta con el DNI electrónico y necesita un duplicado, debe seleccionar “Duplicado de DNIe” y validar su identidad de manera biométrica.

Paso 4: Finalizar el trámite en la web de Reniec

Ingresa nuevamente a la página de Reniec, coloca tus datos personales y elige la sede donde recogerás el DNI.

Recojo de DNI electrónico y vigencia

Reniec señala que los ciudadanos podrán verificar el estado de trámite de su DNI a través de este ENLACE. Si figura al 100% podrán recogerlo en la agencia que escogió. Cabe resaltar que, el recojo de DNI para los ciudadanos mayores de edad es personal y presencial.

Por último, Reniec precisó que los electores que cambien su DNI azul a electrónico, obtendrán un documento con una vigencia de diez años.