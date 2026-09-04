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Hace 24 minutos

¿Perdiste o te robaron tu DNI? Tramita un duplicado vía web previo a Elecciones Regionales y Municipales 2026

Reniec reporta más de 300.000 duplicados de DNI vía web en lo que va del 2026. En esta nota, conoce los pasos para realizar el trámite e identificarte en las ERM 2026.



Reniec reporta más de 300.000 duplicados de DNI vía web en lo que va del 2026. En esta nota, conoce los pasos para realizar el trámite e identificarte en las ERM 2026.

En vísperas de las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) exhorta a los ciudadanos a cuidar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para identificarse el día de los comicios. Sin embargo, informa que si perdieron el documento o robaron deben realizar el trámite de duplicado de DNI.

La entidad registral ofrece dicha gestión a través de su página web oficial. En lo que va el 2026, con corte a agosto, registra un total de 351.640 trámites de duplicado de DNI de mayores de edad vía web.

A continuación, conoce cómo solicitar el duplicado de su documento de identidad desde la comodidad de tu hogar, sin acudir a una agencia.

Pasos para realizar el trámite de duplicado de DNI

Paso 1: Realizar el pago por el trámite.

- Si cuenta con el DNI azul y desea migrar al DNI electrónico por primera vez a través del duplicado, debe pagar S/ 30 con el código de tributo 02121.
- Si desea realizar el trámite de duplicado de DNIe a DNIe vía web, debe pagar S/ 33 con el código 00522 por págalo.pe o Banco de la Nación y con el código 05221 por agentes BCP, Yape o en la misma página web de Reniec con tarjeta de débito o crédito.

Paso 2: Iniciar el trámite

  • Para realizar el trámite de DNI por primera vez, debe ingresar a este ENLACE.
  • Para realizar el trámite de duplicado de DNIe a DNIe, debe ingresar a este ENLACE.

Paso 3: Descargar la aplicación DNI BioFacial en el celular:

  • Si desea obtener el DNI electrónico por primera vez, debe seleccionar la opción “Emisión por primera vez del DNIe”, validar su identidad mediante el sistema biométrico y tomar una nueva fotografía de su rostro, que cumpla con ciertos requisitos. Conoce en este ENLACE.
  • Si ya cuenta con el DNI electrónico y necesita un duplicado, debe seleccionar “Duplicado de DNIe” y validar su identidad de manera biométrica.

Paso 4: Finalizar el trámite en la web de Reniec

Ingresa nuevamente a la página de Reniec, coloca tus datos personales y elige la sede donde recogerás el DNI.

Recojo de DNI electrónico y vigencia

Reniec señala que los ciudadanos podrán verificar el estado de trámite de su DNI a través de este ENLACE. Si figura al 100% podrán recogerlo en la agencia que escogió. Cabe resaltar que, el recojo de DNI para los ciudadanos mayores de edad es personal y presencial.

Por último, Reniec precisó que los electores que cambien su DNI azul a electrónico, obtendrán un documento con una vigencia de diez años.


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