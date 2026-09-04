Minedu reconoce a 4947 docentes y directivos que impulsaron proyectos de innovación educativa

El Ministerio de Educación (Minedu) reconoció y felicitó a 4947 docentes y directivos de instituciones educativas públicas que participaron en la formulación e implementación de los 625 proyectos ganadores del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa (CNPIE) 2025.

La cifra comprende a 4153 docentes y 794 directivos, cuyos nombres forman parte de la lista establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 512-2026-MINEDU, como reconocimiento a su participación y compromiso con el desarrollo de proyectos de innovación educativa desde sus propias instituciones y comunidades.

El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, destacó el aporte de los docentes y directivos que desarrollan soluciones frente a los desafíos que enfrentan sus instituciones educativas.

“La innovación educativa nace del compromiso de nuestros docentes y directivos con sus estudiantes y sus comunidades. Reconocer a quienes impulsan estos proyectos significa valorar su capacidad para identificar desafíos, desarrollar soluciones y contribuir a mejorar los aprendizajes y el servicio educativo. Desde el Ministerio de Educación seguiremos promoviendo y reconociendo ese esfuerzo”, señaló el ministro Chang.

Los proyectos reconocidos surgieron de equipos educativos que identificaron necesidades y desafíos en sus propios contextos y formularon soluciones orientadas a mejorar los aprendizajes y la calidad del servicio educativo. El CNPIE promueve que las instituciones educativas desarrollen capacidades para diseñar, implementar y evaluar proyectos pertinentes a sus realidades.

En este proceso, el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (Fondep) cumple un rol de acompañamiento mediante el financiamiento de los proyectos ganadores, la asistencia técnica pedagógica y financiera, así como el seguimiento y monitoreo durante su implementación.

Este acompañamiento permite fortalecer las capacidades de docentes y directivos para la gestión de sus proyectos y de los recursos asignados, además de recoger información sobre sus avances y resultados. Estos aprendizajes contribuyen a la sistematización y difusión de experiencias de innovación educativa que pueden ser útiles para otras instituciones.

UN RECONOCIMIENTO AL LIDERAZGO DOCENTE

“Reconocer a estos docentes y directivos es reconocer su capacidad para transformar los desafíos de sus instituciones en proyectos de innovación educativa. Desde el Fondep contribuimos a generar condiciones para que estas soluciones se implementen, produzcan evidencias y puedan compartir sus aprendizajes”, señaló el gerente ejecutivo del Fondep, Carlos Medina Siguas.

El Minedu y el Fondep continuarán fortaleciendo acciones orientadas a promover la innovación educativa desde las instituciones públicas; reconocer el liderazgo de docentes y directivos, y generar soluciones pertinentes a las necesidades de los estudiantes y sus comunidades.