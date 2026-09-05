SJL: capturan clan familiar que extorsionaba a empresarios y transportistas de Lima Este

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía Nacional detuvo a un clan familiar, conformado por abuelo, hijo y nietos, que estarían extorsionando a empresarios y transportistas de los distritos de Lima Este.

Se trata de Luis N. (22), María S. (21), Adrián S. (18) y Marco S. (65), quienes integrarían la banda ‘Los Caminantes de la Noche’. El adulto mayor, conocido con el alias ‘El Viejo’, tiene antecedentes por hurto agravado.

La detención se realizó en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). La Policía también está tras los pasos del padre de los jóvenes intervenidos, porque tiene una requisitoria por el presunto delito de extorsión.

CARTA EXTORSIVA

La organización criminal exigía dinero mediante mensajes extorsivos, bajo amenazas contra los negocios y familias. También enviaban a sus víctimas imágenes de municiones y armas de largo alcance, informa RPP.

La investigación e intervención de este clan familiar se produjo tras la denuncia de un empresario a quien le dejaron una carta extorsiva afuera de su negocio, el pasado 30 de mayo, solicitándole 20 mil soles.