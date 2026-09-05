Los Olivos: sujetos en motocicleta disparan contra centro médico para obtener brevetes

Esta madrugada, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra un centro médico para obtener brevetes, ubicado en la avenida Beta, en el distrito de Los Olivos.

Tras atacar el inmueble, los sujetos fugaron con dirección a la avenida Tomás Valle. En su huida, uno de los atacantes realizó disparos al aire, al parecer para que no los siguieran.

Los disparos, alrededor de diez, afectaron puertas, ventanas y la fachada del centro médico. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales, informa RPP.

DEFINIR MOTIVACIONES

A los minutos llegaron al lugar agentes de la Comisaría Sol de Oro e inmediatamente establecieron un perímetro para comenzar con las diligencias correspondientes.

Según primeras hipótesis, el ataque armado estaría relacionado con extorsiones contra el centro médico para brevetes, aunque las autoridades deberán definir las motivaciones.