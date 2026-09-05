Hombre fue asesinado a balazos en el Callao: lo atacaron en presencia de su esposa e hija

Un sujeto, identificado como Hugo Tapia (35 ), fue asesinado anoche a balazos cuando se desplazaba en su auto junto con su esposa y su hija de cinco años. El ataque ocurrió en la calle Los Eucaliptos, sector de Bocanegra, en el Callao.

Según testigos, la víctima era perseguida desde varias cuadras por dos hombres en moto, desde la cual uno de ellos disparó en repetidas oportunidades. Tapia Luna recibió seis balazos, lo que le hizo perder el control de su vehículo.

NIÑA HERIDA

El auto terminó despistándose y chocando con un montículo de arena. El chofer murió de manera instantánea. Su pequeña hija, que viajaba en el asiento trasero junto a su mamá, resultó herida con dos roces de bala en el brazo izquierdo.

La menor fue trasladada inmediatamente por los bomberos al Hospital Negreiros; será dada de alta en las próximas horas. En el lugar, peritos de criminalística de la Policía Nacional encontraron 11 casquillos de bala, informa RPP.