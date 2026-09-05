Escasez de pejerrey y lorna en Terminal pesquero de Chorrillos por efectos del fenómeno El Niño

Esta mañana, comerciantes del Terminal Pesquero de Chorrillos reportaron que la lorna y el pejerrey, tan requeridos por las amas de casa, están escasos debido al calentamiento del mar por efectos del fenómeno El Niño.

Como se sabe, ambas especies son habituales de aguas frías, por lo que el incremento de la temperatura del océano perjudica su pesca, pues migran hacia el sur en busca de mejores condiciones del mar.

BOLSILLO DE LOS CONSUMIDORES

Los comerciantes señalaron que esta situación también afecta el bolsillo de pescadores y compradores. Estos días el perico se vende a 40 soles el kilo y la corvina, 40 soles entero. Mientras el bonito a 10 soles el kilo.

Este problema no sería reciente. El pasado mes de julio, los comerciantes de Chorrillos reportaron un fuerte desabastecimiento de especies por El Niño; los precios del bonito, la lorna y el pejerrey se duplicaron.

Pero no todo es malo; los pescadores también han señalado la aparición de especies que normalmente no son habituales en sus faenas, como el pez martillo y la sierra.