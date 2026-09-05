Gobierno transfiere más de S/ 63 millones a la Cancillería para financiar visita del papa León XIV

El Ejecutivo transfirió 63.2 millones de soles al Ministerio de Relaciones Exteriores para financiar los gastos vinculados con la visita del papa León XIV, prevista del 11 al 17 de noviembre de 2026.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 176-2026-EF, y dispone que los recursos provengan de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

EVENTOS INTERNACIONALES

Los fondos corresponden a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y serán incorporados al presupuesto de la Cancillería como gasto corriente en la partida de bienes y servicios.

Según la norma, los recursos serán destinados a la actividad de organización de eventos internacionales, correspondiente al fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática.