General Revoredo: Van más de 12 detenidos por el secuestro y cuádruple asesinato en Trujillo

En entrevista con RPP, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), señaló que son más de 12 los detenidos hasta el momento por su presunta vinculación con el cuádruple asesinato y secuestro del empresario minero Jenss Lara.

Dijo también que, de la docena de detenidos, dos o tres habrían disparado en la escena del crimen, y otros serían "colaboradores" de los delincuentes. No obstante, indicó que toda la información se haría pública al cumplirse 15 días de las detenciones.

"Hay partícipes directos: dos o tres [dispararon] en la escena del crimen; otros fueron colaboradores en otro lugar. Ya tenemos la caleta. Y en el día 15 vamos a informar. [Dos o tres dispararon] directo", aseguró Revoredo Farfán.

VEHÍCULO USADO EN EL CRIMEN

Por otro lado, la autoridad policial afirmó que está en investigación todo lo relacionado con el vehículo que habría sido usado por los criminales al momento de los violentos hechos, registrados en la ciudad de Trujillo el pasado domingo 30 de agosto.

"En los 15 días, se va a establecer claramente todo eso. Ya es materia de investigación el tema. Estamos en el día 6. En el día 15, vamos a absolver todas las interrogantes de los medios de prensa y de las autoridades correspondientes", manifestó.