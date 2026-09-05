Papa León XIV llegará al Monumental para encuentro masivo con jóvenes peruanos

El pontífice arribaría a Lima alrededor de las 5 de la tarde, procedente de Argentina, y sostendría reuniones con la presidenta Keiko Fujimori, autoridades y representantes diplomáticos.

El monseñor Guillermo Elías, presidente de la Comisión de la Visita Apostólica del papa León XIV en Lima, informó que ya se encuentran coordinados casi todos los detalles para la llegada del pontífice al Perú, programada para el próximo 11 de noviembre.

En declaraciones al programa Diálogo de Fe, el religioso explicó que la organización avanzó luego de diversas reuniones de trabajo con la comisión de avanzada enviada por el Vaticano, encargada de supervisar los preparativos del viaje apostólico.

TENDRÁ REUNIONES CON AUTORIDADES

Según las informaciones, el papa llegará al país aproximadamente a las 5 de la tarde, procedente de Argentina. Tras su arribo, cumplirá una agenda protocolar que incluirá reuniones con autoridades. “Va a llegar la parte oficial, el encuentro con la presidenta de la República, el cuerpo diplomático, todas las autoridades”, explicó

Al día siguiente, León XIV iniciará sus actividades pastorales en Lima. El programa contempla una visita al Palacio Arzobispal, donde se reunirá con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y representantes de los consejos pastorales.

ENCUNETRO CON LOS JÓVENES EN EL ESTADIO MONUMENTAL

Por otro lado, el papa León XIV se trasladará durante la tarde al Estadio Monumental de Ate, donde participará en un encuentro masivo con jóvenes provenientes de diferentes partes del país.

Posteriormente, el pontífice viajará a Chiclayo para continuar con las actividades previstas dentro de su visita apostólica. “Al día siguiente, ya se irá a Chiclayo y continuará. Y el último día estará en la Base Aérea de Las Palmas, en la que tendremos la eucaristía, la gran misa en la que estamos invitados todos”, indicó.